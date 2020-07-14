Оперштаб: за сутки в России выписаны 8804 человека после COVID-19, за все время — 512825

За сутки в России выписаны 8804 человека после лечения COVID-19, за все время — 512 825, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8804 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России – 512 825», — говорится в сообщении.
В частности, 1012 пациентов за сутки выписаны в Москве, 378 — в Подмосковье, 368 — в Нижегородской области.
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