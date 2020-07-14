Стало известно, где 14 июля зафиксированы 46 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Новых случаев заболевания за сутки не выявлено в Лодейнопольском, Подпорожском и Кингисеппском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Бокситогорский район:

Пикалево (+1).

Волосовский район:

Красные Череповицы (+1).

Волховский район:

Новая Ладога (+1).

Всеволожский район:

Мурино (+1), Всеволожск (+1), Янино-1 (+1), Сертолово (+1), Старая (+2), Агалатово (+1).

Выборгский район:

Выборг (+1), поселок СТ Джатиево (+1).

Гатчинский район:

Тайцы (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Пудость (+1).

Киришский район:

Кириши (+3).

Кировский район:

Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Назия (+2).

Ломоносовский район:

Низино (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1).

Лужский район:

Луга (+1), ЛО ГБУ «Лужский ПНИ» (+1).

Приозерский район:

Саперное (+1).

Сланцевский район:

Сланцы (+4).

Тихвинский район:

Тихвин (+4).

Тосненский район: