Стало известно, где 14 июля зафиксированы 46 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Новых случаев заболевания за сутки не выявлено в Лодейнопольском, Подпорожском и Кингисеппском районах.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Бокситогорский район:
- Пикалево (+1).
Волосовский район:
- Красные Череповицы (+1).
Волховский район:
- Новая Ладога (+1).
Всеволожский район:
- Мурино (+1), Всеволожск (+1), Янино-1 (+1), Сертолово (+1), Старая (+2), Агалатово (+1).
Выборгский район:
- Выборг (+1), поселок СТ Джатиево (+1).
Гатчинский район:
- Тайцы (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Пудость (+1).
Киришский район:
- Кириши (+3).
Кировский район:
- Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Назия (+2).
Ломоносовский район:
- Низино (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1).
Лужский район:
- Луга (+1), ЛО ГБУ «Лужский ПНИ» (+1).
Приозерский район:
- Саперное (+1).
Сланцевский район:
- Сланцы (+4).
Тихвинский район:
- Тихвин (+4).
Тосненский район:
- Тосно (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Любань (+1).