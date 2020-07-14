Стало известно, где 14 июля зафиксированы 46 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Новых случаев заболевания за сутки не выявлено в Лодейнопольском, Подпорожском и Кингисеппском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Бокситогорский район:

  • Пикалево (+1).

Волосовский район:

  • Красные Череповицы (+1).

Волховский район:

  • Новая Ладога (+1).

Всеволожский район:

  • Мурино (+1), Всеволожск (+1), Янино-1 (+1), Сертолово (+1), Старая (+2), Агалатово (+1).

Выборгский район:

  • Выборг (+1), поселок СТ Джатиево (+1).

Гатчинский район:

  • Тайцы (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Пудость (+1).

Киришский район:

  • Кириши (+3).

Кировский район:

  • Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Назия (+2).

Ломоносовский район:

  • Низино (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1).

Лужский район:

  • Луга (+1), ЛО ГБУ «Лужский ПНИ» (+1).

Приозерский район:

  • Саперное (+1).

Сланцевский район:

  • Сланцы (+4).

Тихвинский район:

  • Тихвин (+4).

Тосненский район:

  • Тосно (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Любань (+1).