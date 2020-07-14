Более 700 отелей и санаториев в Крыму готовы работать в условиях COVID-19 – власти

Более 700 крымских санаториев и гостиниц взяли на себя ответственность по соблюдению всех мер профилактики нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

«Более 700 санаторно-курортных и гостиничных организаций направили обязательства для осуществления деятельности в сезоне текущего года», — сказал Волченко на заседании крымского правительства.

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По его словам, во все санаторно-курортные и гостиничные организации республики направлены разъяснения о работе с учётом соблюдение мер безопасности по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.