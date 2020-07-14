Возбужденно уголовное дело по факту гибели мальчика сорвавшегося с путепровода в Тихвине

Мальчик сорвался с путепровода в городе Тихвин Ленинградской области, он скончался в больнице от травм, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, вечером 13 июля мальчик 2009 года рождения забрался на техническую лестницу теплотрассы путепровода на улице Победы в Тихвине и повис на ней, но не удержался и сорвался вниз с высоты 6,5 метра. Он был госпитализирован с множественными травмами, но в больнице он скончался.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В пресс-службе управления СК на транспорте добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.