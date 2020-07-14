В 16 населенных пунктах Ленобласти отключат свет 15 июля

В ряде населенных пунктов на территории Ленинградской области 15 июля отключат подачу электроэнергии.
Причина – плановые работы по техническому обслуживанию на электросетевых объектах.
Подпорожье:
- ул. Конная, 8-27; пр. Ленина, 46-64 – с 09:00 до 16:00;
- ул. Сосновая, 34, учебный корпус колледжа – с 09:00 до 17:00.
Пикалево:
- ул. Горняков, 10, 11, 12, 13; спорткомплекс «Лидер»; ГУП «Водоканал» насосная – с 08:00 до 18:00.
Тихвин:
- 4 мкр., 9, 12, 16, 44 – с 08:00 до 17:00.
Кингисепп:
- Крикковское ш., 41, 41а; ул. Химиков, 9, 9а – с 08:00 до 17:00.
Волосово:
- ул. ВИЗ, 9, 10, 15, 19-21, 23; ул. Усадьба ВИЗ, 7-23 – с 09:00 до 11:00.
Энколово:
- ул. Охтинская; ул. Апраксина; ул. Долгорукова, ул. Голицина; ул. Мира, уч. 2 – с 10:00 до 14:00.
Приморск:
- Набережная Лебедева, 44 – с 09:30 до 16:30.
Шлиссельбург:
- Очистные; Красный тракт, 10, 19-21, 23 – с 06:00 до 17:00.
- Староладожский канал, 7, 29, 43, 51, 53; Новоладожский канал, 44б; пер. Новый, 1-8 – с 09:00 до 15:30.
Малукса:
- Котельная – с 11:00 до 16:00.
Никольское:
- ул. Пионерская, 1, 3, 5; ул. Лесная, 1, 8, 10, 12; ул. Спортивная, 16; снт. Лесное-4 – с 09:30 до 14:30.
Ульяновка:
- пер. Пушкинский, 3-14; пер. Лермонтовский, 12-23; пер. Владимирский, 1-16; пер. Сергиевский, 2-14; пер. Георгиевский, 1-24; пер. 6-й, 1-19; ул. Большая Речная, 41 – с 09:30 до 16:00
Тосно:
- ул. Боярова, 2, 3 – с 10:00 до 17:00.
Красный бор:
- ул. Калинина, 4-18; ул. Культуры, 43-53, 56; ул. Марата, 3-15; ул. Дубровского 14, 16, 28, 30; ул. Парковая, 13-23 – с 09:00 до 14:00.
Гатчина:
- ул. Кузьмина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 32, 34; ул. Киевская, 23а, 23б, 27, 31, 33, 35, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 72а, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88; ул. Старая дорога, 1а; ул. Новопролетарская, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 50; ул. Школьная, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; ул. Пионерская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19; ул. Крупской, 6, 7; ул. Авиатриссы Зверевой, 4, 6, 8, 10; ул. Генерала Кныша, 9, 10, 11, 12 – с 09:00 до 17:00.
- ул. Кооперативная, 1, 2, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19б – с 09:00 до 13:00.
- ул. Рысева, 32 – с 13:00 до 17:00.
Луга:
- ул. Кингисеппа, 6; пр-т Володарского, 22, 24, 28, 32 – с 09:00 до 14:00.
Тайцы:
- ул. Карьерная, 1 – с 09:00 до 16:30.