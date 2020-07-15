Россиянам рекомендуют навсегда привыкнуть к маскам

По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, россиянам следует носить медицинские маски всегда, когда есть риск распространения респираторных заболеваний.

Это объясняется тем, что средства индивидуальной защиты следует использовать не только во время пандемии коронавируса, но и при распространении других вирусов.

«Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]», — заключила Руженцова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предрекла соотечественников о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и применения антисептиков до зимы.