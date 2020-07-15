Основные параметры плана восстановления экономики на ближайшие два года обсудили на инвестиционном совете Ленинградской области.

На совете глава Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что только пять регионов сохранили положительные показатели торгового оборота в период пандемии и Ленобласть в их числе. И выразил надежду, что региону удастся сохранить уровень доходов населения.

«Перед нами стоит задача восстановить индекс промышленного производства, чтобы он был не ниже уровня прошлого года. Мне кажется, что с учетом наших перспектив это задача выполнимая», – отметил Александр Дрозденко.

Региональный план содержит мероприятия по пяти ключевым направлениям: занятость и доходы населения, малый и средний бизнес, инвестиции, поддержка отдельных отраслей, цифровизация экономики и социальной сферы. Так, например, 1,16 млрд рублей выделят в регионе в 2021-2923 годах на субсидии на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов призвал представителей бизнеса региона совместно обсудить действия и начать большую дискуссию о том какие меры поддержки и какие мероприятия должны войти в региональный документ.

«Это позволит нам к осени принять адаптированный к потребностям инвесторов и промышленных предприятий план», – отметил Дмитрий Ялов.

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