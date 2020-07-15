Двухлетняя девочка разбилась, выпав из окна девятого этажа в Тихвине

В экстренные службы 15 июля около 17:30 сообщили о том, что из окна девятого этажа дома, расположенного на улице Ярослава Иванова в Тихвине, выпал ребенок.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь двухлетней девочки не удалось. На месте падения найдена москитная сетка. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее ivbg.ru писал о том, что 13 июля в Тихвине ребенок хотел сделать селфи на железнодорожном мосту на Центролитовской улице, однако сорвался и упал с него. Позже он скончался в больнице от полученных травм.