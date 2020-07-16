Оперштаб: за сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время — 531 692

За сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время — 531 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 443 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России – 531 692», — говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 1 145 человек, в Подмосковье — 359, в Нижегородской области – 298.
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16.07.2020 121