Оперштаб: за сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время — 531 692

За сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время — 531 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 443 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России – 531 692», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1 145 человек, в Подмосковье — 359, в Нижегородской области – 298.