Роскачество назвало лучшее овсяное печенье

Эксперты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, включая безопасность, качество и маркировку.

«Вся исследованная продукция безопасна. В продукции не выявлены пестициды. Эксперты не обнаружили несоответствий и по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

При этом во всех образцах присутствовала овсяная мука, отсутствовало превышение по трансжирам. Массовая доля сахара в овсяном печенье также соответствует требованиям ГОСТа.