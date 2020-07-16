Роскачество назвало лучшее овсяное печенье

Эксперты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, включая безопасность, качество и маркировку.
«Вся исследованная продукция безопасна. В продукции не выявлены пестициды. Эксперты не обнаружили несоответствий и по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
При этом во всех образцах присутствовала овсяная мука, отсутствовало превышение по трансжирам. Массовая доля сахара в овсяном печенье также соответствует требованиям ГОСТа.
В первую пятерку производителей овсяного печения в рейтинге Роскачества вошли «Яшкино», Globus, «Хлебный спас», «Полет ГОСТ» и «Сладкая слобода».