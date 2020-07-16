В Ленобласти задержан петербуржец, стрелявший 5 лет назад в затылок полицейскому

Станислав Яковлев задержан 15 июля во Владимировке Ломоносовского района Ленобласти. В 2015 году вместе друзьями он пытался убить полицейских в баре «Ландорфф» на Гороховой улице в Петербурге.

Четверо полицейских отмечали профессиональный праздник в заведении 5 октября. Один из них произнес тост, который Яковлев и его товарищи посчитали неуместным. Возникла ссора, было произведено 17 выстрелов.

Одному полицейскому битой повредили голову. Другому Яковлев выстрелил в затылок. Он выжил, но спустя пять лет все еще не может жить полноценно, с трудом ходит. Тогда Яковлев получил ранение, но сбежал из больницы.