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В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений

Прокуратура перед началом сезона проверила почти 500 организациях детского отдыха.

В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений - Проведены проверки в почти 500 организациях отдыха.
Фото: freepik

Особое внимание было уделено требованиям безопасности детей, включая пожарную безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено 120 нарушений. Для их устранения было внесено 51 представление, принесены три протеста, которые уже рассмотрены и удовлетворены. Также трем должностным лицам были объявлены предостережения.

Отметим, в этом году в регионе будут работать более 400 лагерей и площадок для детского отдыха. Ожидается, что за сезон их посетят около 110 тысяч школьников.

Теги

детский лагерь прокуратура проверки Ленобласть детский отдых нарушения
Новости СВО

За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, включая ребенка

За неделю с 8 по 14 июня от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 254 мирных жителя: ранены 225 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе один несовершеннолетний», - цитирует Мирошника РИА Новости.

Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях  Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 4976 боеприпасов, добавил он.

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Теги

Россия ВС РФ погибли ВСУ СВО ранены Мирошник

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