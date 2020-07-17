Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 17 июля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 13,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 593 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 8,2 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 1 005 637 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 2 014 738 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 3 695 025 заболевших.

Вам будет интересно Стало известно, где 16 июля зафиксированы 47 новых случаев COVID-19 в Ленобласти По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 5224 человека. Выздоровели – 3894 человека. Умерли – 42 человека. Новых случаев... 16.07.2020 366

В России, по состоянию на утро 17 июля, число заразившихся коронавирусом составляло 753154 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.