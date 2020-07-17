Бумажные справки могут кануть в лету в Ленобласти. ЗАГС формирует цифровую базу

В единой базе собраны сведения о рождении, заключении и расторжении брака, смерти и другие акты гражданского состояния с 1926 года по настоящее время.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, эти сведения будут доступны другим государственным органам для оформления справок, пособий и иных социальных выплат. Таким образом, их оформление будет проходить без лишней волокиты с бумажными документами.

Как уже ранее писал ivbg.ru, также в регионе реализуется проект «Поквартирная карта Ленобласти», в рамках которого проходит оцифровка данных о зарегистрированных жильцах в домах и квартирах, что избавит ленинградцев от необходимости брать бумажный вариант справки Форма 9.