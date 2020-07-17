В Луге очистили реку от мусора

Автор: Илья Серов
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Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Луге очистили местную реку.

«Вот только иву так из воды пока и не вынули. И всякий мусор из под дерева плывет ниже .А почему вода прозрачнее стала? Просто отцвели деревья. И пыльца и пух уже в воде не плавают взвесью», — пишет местный житель в комментариях.

Чиновник пообещал убрать упавшие деревья.

«Супер!!! На днях смотреть было страшно!», — комментирует другая пользовательница.

 

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Река стала немного чище #луга #намлиев #рекалуга #лужскийрайон #набережнаялуга

Публикация от Юрий Намлиев (@namliev_yv)