Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Луге очистили местную реку.

«Вот только иву так из воды пока и не вынули. И всякий мусор из под дерева плывет ниже .А почему вода прозрачнее стала? Просто отцвели деревья. И пыльца и пух уже в воде не плавают взвесью», — пишет местный житель в комментариях.



Чиновник пообещал убрать упавшие деревья.