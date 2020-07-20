В черте Гатчины в частном доме проживает многодетная семья с ребенком-инвалидом. Они завели около 40 голов животных, в том числе свиней.
Хозяев просили соблюдать ветеринарные правила, однако они это проигнорировали. Как итог: запах, стекание навозной жижи на проезжую часть, мухи и крысы. Больше всего досталось соседям, которые пожаловались на ситуацию еще 9 месяцев назад.
Тогда семье предложили участок под Гатчинской для фермы по всем ветеринарным правилам, семья его не приняла.
Сегодня многодетный отец обратился к губернатору в ходе прямой линии и попросил решить проблему.
«Наличие ряда животных, в том числе свиней, без ветеринарного присмотра — это очень серьёзное нарушение. Я прошу вас, Людмила Николаевна [Нещадим], ещё раз их позвать. И сказать: «Уважаемые! Мы всё понимаем — многодетная семья, ребёнок-инвалид… Но либо вы идите на сотрудничество и переезжайте, или мы вынуждены будем штрафовать», обратился губернатор к главе районной администрации.