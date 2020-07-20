Кингисепп обеспечат качественной питьевой водой к 2023 году

Сегодня, 20 июля, до губернатора Ленобласти в ходе прямой линии дозвонилась жительница Кингисеппа Октябрина Федоровна. Она пожаловалась на отсутствие качественной питьевой воды.

По словам звонившей, вопрос не могут решить уже 30 лет: жители получают воду желтой и с большим содержанием железа.

«Мы оба инвалиды с мужем, нам разрешили брать воду люди со своей скважиной, ездит внук и привозит нам воду. Надо как-то решать эту проблему», — сообщила Октябрина Федоровна.

По словам губернатора, пока сети водоснабжения находятся в аренде, они не могут перейти в собственность областного водоканала. Аренда заканчивается в 2021 году, тем временем уже разрабатывается проект. Качественная питьевая вода будет в городе в 2023 году, пообещал губернатор.