В Кронштадте водитель иномарки сбил 91-летнюю бабушку

Против мужчины возбудили уголовное дело.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла днём 22 июля по улице Посадской в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Водитель Hyundai сбил 91-летнюю женщину, которая шла по дороге вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. Полиция ведёт следствие по факту случившегося.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.