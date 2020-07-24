В Лужском районе на ж/д переезде произошло столкновение легковушки с тепловозом

Водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла ночью 23 июля на железнодорожном переезде Витебской дистанции в Лужском районе. Водитель ВАЗ-2110 решил проехать пути на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с тепловозом.

В Результате ДТП водителя автомобиля госпитализировали с места происшествия с травмами средней степени тяжести.

Вам будет интересно Поездки семей в купе поездов хотят поддержать субсидиями Минтранс России подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма. Соответствующий... 18.07.2020 316

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.