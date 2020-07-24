Фото: водитель-наркоман угнал BMW генконсула Турции и врезался в Ford в Петербурге

Молодой человек угнал автомобиль со стоянки консульства Турции в Петербурге 7 июля. Подробности этого увлекательного мероприятия стали известны 26 июля.

Петербуржец перелез через забор и угнал BMW Генконсульства Турции, протаранив забор. Автомобиль он бросил у дома в Заячьем переулке, где врезался в Ford. Затем он ворвался в чужую квартиру, спрятался в ванной, снял с себя одежду и положил ее в стиральную машину.

В таком виде его застал хозяин квартиры, вызвавший полицию. Полицейским задержанный заявил, что его подставили. Установлено, что все это он совершил в состоянии наркотического опьянения.

Фото: vk.com/dorinspb