Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно данным оперативного штаба на 25 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 43 человек.

Фото: tvcom-tv.ru

Всего в регионе зафиксировано 5626 зараженных коронавирусом, вылечились при этом 4042. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявили новых зараженных.

Волосовский район

  • Курковицы (+1);
  • Извара (+1);
  • Большой Сабск (+1);

Волховский район

  • Сясьстрой (+3);
  • Новая Ладога (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+3);
  • Кудрово (+2);
  • Вартемяги (+1);
  • Романовка (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+2);

Выборгский район

  • Выборг (+2);

Гатчинский район

  • Гатчина (+1);
  • пгт Тайцы (+1);
  • Сиверский (+1);
  • Вырица (+2);
  • Коммунар (+2);
  • Новый Свет (+1);
  • Семрино (+1);
  • Покизен-Пурская (+1);
  • СНТ ВНИИСТРОММАШ (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+2);
  • Усть-Луга (+2);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Ломоносовский район

  • Горбунки (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+3);

Тосненский район

  • Тосно (+3).

Напомним, В России за сутки период выявлен 5 871 новый случай коронавируса, зафиксировано 146 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 8 366 человек.