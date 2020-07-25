Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 25 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 43 человек.

Всего в регионе зафиксировано 5626 зараженных коронавирусом, вылечились при этом 4042. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявили новых зараженных.

Волосовский район

Курковицы (+1);

Извара (+1);

Большой Сабск (+1);

Волховский район

Сясьстрой (+3);

Новая Ладога (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+3);

Кудрово (+2);

Вартемяги (+1);

Романовка (+1);

пгт. им. Свердлова (+2);

Выборгский район

Выборг (+2);

Гатчинский район

Гатчина (+1);

пгт Тайцы (+1);

Сиверский (+1);

Вырица (+2);

Коммунар (+2);

Новый Свет (+1);

Семрино (+1);

Покизен-Пурская (+1);

СНТ ВНИИСТРОММАШ (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+2);

Усть-Луга (+2);

Киришский район

Кириши (+1);

Ломоносовский район

Горбунки (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+3);

Тосненский район

Тосно (+3).

Напомним, В России за сутки период выявлен 5 871 новый случай коронавируса, зафиксировано 146 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 8 366 человек.