Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 25 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 43 человек.
Всего в регионе зафиксировано 5626 зараженных коронавирусом, вылечились при этом 4042. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявили новых зараженных.
Волосовский район
- Курковицы (+1);
- Извара (+1);
- Большой Сабск (+1);
Волховский район
- Сясьстрой (+3);
- Новая Ладога (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+3);
- Кудрово (+2);
- Вартемяги (+1);
- Романовка (+1);
- пгт. им. Свердлова (+2);
Выборгский район
- Выборг (+2);
Гатчинский район
- Гатчина (+1);
- пгт Тайцы (+1);
- Сиверский (+1);
- Вырица (+2);
- Коммунар (+2);
- Новый Свет (+1);
- Семрино (+1);
- Покизен-Пурская (+1);
- СНТ ВНИИСТРОММАШ (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+2);
- Усть-Луга (+2);
Киришский район
- Кириши (+1);
Ломоносовский район
- Горбунки (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+3);
Тосненский район
- Тосно (+3).
Напомним, В России за сутки период выявлен 5 871 новый случай коронавируса, зафиксировано 146 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 8 366 человек.