Шесть легковушек пострадали в аварии с каршерингом в Петербурге

Сегодня ночью, 26 июля, на пересечении улиц Кирилловской и 10-й Советской в Санкт-Петербурге произошла авария. Об этом сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте».

Уточняется, что всего в результате дорожного происшествия повреждено шесть автомобилей, однако четыре из них были припаркованы. Дорогу не поделили водители двух Volkswagen Polo, один из которых — каршеринг.

«Водитель каршеринга был с признаками САО [состояние алкогольного опьянения]», — сообщил очевидец.

О пострадавших не сообщается.