«Легкие пробиты ребрами»: Легковушка попала в серьезную аварию во Всеволожском районе

Сегодня днем, 26 июля, очевидец сообщил об аварии на лесной дороге от Хапо-Ое в Невскую Дубровку во Всеволожском районе, передает «Мегаполис».

Уточняется, что единственным участником аварии стала легковушка, водитель которой, на первый взгляд, был нетрезв. Автор поста предположил, что водитель двигался на большой скорости по извилистой дороге на «лысой» резине.

«Полчаса назад был жив, подушки [безопасности], похоже, в предыдущих ДТП выплюнул. Легкие пробиты ребрами, трогать не стали», — сообщил очевидец.

Легковушка не зацепила другие автомобили несмотря на то, что «все обочины заняты припаркованными грибниками».