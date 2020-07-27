Синоптики сообщили о наступлении самой жаркой пятидневки года в России

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Это произойдет потому, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей. Нагревается земля. К текущему моменту нижние слои почвы уже прогрелись, происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы.

Однако именно для прибрежных городов самым жарким месяцем станет август. По словам Романа Вильфанда, море очень «жадное» до солнечной энергии, потому мало ее отдает. Внешние слои атмосферы прогреваются медленнее.