Жителей Ленобласти ждут дожди во вторник

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», жителей Ленинградской области во вторник, 28 июля, ждет ночью небольшая облачность, днем будет облачно с прояснениями.

При этом ночью синоптики обещают ночью погоду без осадков, однако утром и днем в большинстве районов ожидаются дожди. Во второй половине дня — местами ливни и грозы.

Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах — порывистый. Температура воздуха ночью будет составлять от +12 до +17 градусов, днем от +21 до +26 градусов.