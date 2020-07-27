«Комичный неудачник»: оппонент Соколова изощренно унижает его в зале суда – видео

Как ранее сообщал ivbg.ru, на очередном судебном заседании Олег Соколов назвал фамилию того, кто виновен во всем, что случилось с ним и его жертвой – Анастасией Ещенко.

Виновным, по мнению подсудимого, является его научный оппонент, историк Евгений Понасенков. Будучи вызванным на заседание, этот человек преподал суду настоящий, хотя и непрошенный мастер-класс по публичным унижениям.