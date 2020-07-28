Оперштаб: за сутки в России после COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время — 612 217

За сутки после коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время — 612 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8888 человек … За весь период выписано по выздоровлению по России – 612 217», — говорится в сообщении.
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28.07.2020 94