Поздравьте Ленобласть в Днем Рождения и сможете выиграть ценные призы

В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление родному краю. Победителей конкурса ждут замечательные сюрпризы.

Для участия необходимо до 31 августа опубликовать на своей странице в социальной сети ВКонтакте пост с оригинальным поздравлением для региона: стихи, фото или видеопоздравление ─ ограничений нет. С подробными условиями конкурса можно познакомиться в группе «Ленинградская область».

Напомним, что День рождения Ленобласти в 2003 и 20013 годах праздник отмечали в Старой Ладоге, в 2004 и 2015-м — в Тихвине, а в 2007 и 2017-м — в Гатчине, в 2018 году в Выборге, а в 2019 — Бокситорорск, где прошел парад Олимпийцев, до которого глава Ленобласти с чемпионами высадили Аллею Спорта. Статусом столицы на 2020 год наделен Всеволожск, на 2021 год – Тосно. Теперь видимо в Тосно праздник пройдет 2022 году. Но из-за эпидемии COVID-19 празднование во Всеволожске отменили, тем самым сдвинув график. Теперь во Всеволожске День Рождения области отметят в 2021 году.