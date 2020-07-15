Александр Дрозденко пояснил причину переноса празднования Дня рождения Ленобласти

Перенос торжественных мероприятий во Всеволожске на 2021 год связан не только с COVID-19.

Решение о переносе праздника также основано на необходимости экономии бюджета, сэкономленные деньги будут направлены на социальные проекты и благоустройство

«Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат», — отметил глава Ленобласти.

Как отметил Александр Юрьевич, перенос торжества не означает полную отмену Дня Рождения региона. Глава Ленобласти планирует в ближайшее время посетить каждый район области и вручить областные и государственные награды ко Дню Ленинградской области землякам. А также вместе с жителями и активом подвести итоги минувшего года и наметить дальнейшие планы развития района.

Отметим, что Всеволожский район находится в «красной» зоне эпидемиологической опасности. Небезопасно привозить туда гостей из «зеленой» и «желтой» зон. Поэтому праздничные мероприятия будут проходить в каждом районе отдельно.

Напомним, что День рождения Ленобласти в 2003 и 20013 годах праздник отмечали в Старой Ладоге, в 2004 и 2015-м — в Тихвине, а в 2007 и 2017-м — в Гатчине, в 2018 году в Выборге, а в 2019 — Бокситорорск, где прошел парад Олимпийцев, до которого глава Ленобласти с чемпионами высадили Аллею Спорта. Статусом столицы на 2020 год наделен Всеволожск, на 2021 год – Тосно. Теперь видимо в Тосно правдник пройдет 2022 году.