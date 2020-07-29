Памятник погибшим пожарным, новый спортивный центр и достройка долгостроев: главное в Ленобласти за 29 июля

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 29 июля.

Долгострои в Янино

Фонд защиты прав дольщиков подтвердил достройку ЖК «Рябинового сада» и «Янинского каскада-4» в Янино. Два жилых комплекса будут переданы Фонду решением Арбитражного суда: после корректировки проекта и выбора подрядчика начнется завершение строительства, что займет не менее полугода.

Памятник погибшим пожарным

В Кировске открыли памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Памятник изготовлен за счет пожертвований.

Новый спортивный центр в Котельском

В Кингисеппском районе построят новый спортивный центр за 69 млн рублей. В здании расположатся спортивный зал, тренерская, кабинет врача, подсобные помещения для спортивного инвентаря, гардеробная и вестибюль.

Сильнейший ливень в Ленобласти

На Ленобласть вновь обрушился сильнейший ливень, да так, что некоторые населенные пункты оказались затопленными. Мы собрали фото и видео последствий стихии.

В Петербурге задержали террористов

В Петербурге задержали сторонников группировки “Исламское государство” (запрещенная в России террористическая организация). По данным ФСБ, выходцы из Таджикистана планировали убийства сотрудников правоохранительных органов.

Ленобласть посетили почти миллион туристов

За первое полугодие регион посетили порядка 960 тысяч человек: в основном жители Петербурга, Москвы и Московской области. Наиболее востребованными стал активный отдых: велотуризм, горнолыжные курорты, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы.