Пострадавший пешеход самостоятельно обратился в больницу Кингисеппского района.
Как сообщает отдел ГИБДД по Кингисеппскому району, неизвестный наехал на подростка, когда тот переходил дорогу в районе дома №6 на улице Текстильщиков в Ивангороде. А после водитель скрылся с места ДТП.
Подросток с полученным травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Проводится проверка, пишет «Кингисепп сегодня».
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