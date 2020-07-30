Пострадавший пешеход самостоятельно обратился в больницу Кингисеппского района.

Как сообщает отдел ГИБДД по Кингисеппскому району, неизвестный наехал на подростка, когда тот переходил дорогу в районе дома №6 на улице Текстильщиков в Ивангороде. А после водитель скрылся с места ДТП.

Подросток с полученным травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Проводится проверка, пишет «Кингисепп сегодня».