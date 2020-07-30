Полиция спасла баранов на стройплощадке в Кудрово

Как сообщал ivbg.ru, 30 июля жители Кудрово испытали смешанные чувства, наблюдая за тремя мужчинами, тащившими баранов на стройплощадку мимо дома № 11 по улице Столичной.

В паблике «Признавашки ДТП и ЧП» комментаторы сообщили, что видели, как животных уводят со стройки полицейские. Предполагают, что животных собирались принести в жертву 31 июля на празднике Курбан-Байрам.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые не видят в гипотетическом жертвоприношении ничего предосудительного. Другие отмечают, что проводить подобный ритуал в месте, где его увидят дети, – не самое удачное решение.