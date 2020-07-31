В Гатчинском районе уголовник сбежал из психбольницы

В среду, 29 июля, в полицию поступило сообщение о побеге из Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе.

По предварительным данным, речь идет о 39-летнем жителе Волосовского района, ранее осужденном за разбой. Суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Правоохранители считают, что пациент сумел вырваться из рук сопровождающих по пути из приемного отделения для принудительного лечения. Мужчина отбился от санитаров и убежал в неизвестном направлении, сообщают «Невские новости».

Полицейские уже разыскивают уголовника.