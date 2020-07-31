Роспотребнадзор рекомендовал туристам не бронировать поездки заранее

В зарубежных странах эпидемиологическая ситуация меняется довольно быстро, поэтому Роспотребнадзор рекомендует принимать окончательное решение о поездке за несколько дней до нее.

В связи с этим не следует бронировать билеты и гостиницы задолго до отпуска, это нужно делать за несколько дней до вылета. Также на протяжении всего путешествия стоит соблюдать социальную дистанцию, не останавливаться в частных домовладениях и хостелах, питаться в номерах или на открытом пространстве. Такие рекомендации дал отдыхающим Роспотребнадзор, они опубликованы на сайте ведомства.

Ранее мы сообщали, что Россия с 1 августа возобновляет международные полеты с Великобританией, Турцией и Занзибаром в Танзании.