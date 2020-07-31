Стихи, фото и видеопоздравления: Ленинградцы поздравляют регион с днем рождения

В честь празднования 93-летия жители Ленобласти разместили на своих страницах в социальной сети ВКонтакте поздравления для региона

В конкурсе #МоядушаЛенобласть юные жители области посвящают стихи малой Родине: «С днем рождения, Ленинградская область», «Что мы Родиной зовем». Елена Валеева из Всеволожского центра культуры и досуга написала и исполнила замечательную песню «Ленинградская область – родные просторы». Ансамбль русской песни «Крупеничка» поздравил область исполнением зажигательных народных песен и танцев.

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Для участия необходимо до 31 августа опубликовать на своей странице в социальной сети ВКонтакте пост с оригинальным поздравлением для региона: стихи, фото или видеопоздравление ─ ограничений нет. С подробными условиями конкурса можно познакомиться в группе «Ленинградская область».

Напомним, что День рождения Ленобласти в 2003 и 20013 годах праздник отмечали в Старой Ладоге, в 2004 и 2015-м — в Тихвине, а в 2007 и 2017-м — в Гатчине, в 2018 году в Выборге, а в 2019 — Бокситорорск, где прошел парад Олимпийцев, до которого глава Ленобласти с чемпионами высадили Аллею Спорта. Статусом столицы на 2020 год наделен Всеволожск, на 2021 год – Тосно. Теперь видимо в Тосно праздник пройдет 2022 году. Но из-за эпидемии COVID-19 празднование во Всеволожске отменили, тем самым сдвинув график. Теперь во Всеволожске День Рождения области отметят в 2021 год.