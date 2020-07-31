В декабре 2019 года оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали угонщиков, специализировавшихся на премиальных внедорожниках.

Подготовка преступников, используемая техника для хищения и масштаб детальности угонщиков все еще продолжают оценивать сыщики. Тем не менее, под подозрением в краже на сумму более 500 тысяч рублей оказался сотрудник уголовного розыска. Преступление могло произойти в момент задержания подозреваемого.

Так, 19 декабря возле своего дома на проспекте Королева в Петербурге задержали одного из предполагаемых членов группировки — 26-летнего Даниила. Его Porsche Cayenne обыскали, однако после мероприятия мужчина не досчитался более 500 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».

Накануне спустя почти 8 месяцев удалось выявить подозреваемого в хищении. Под подозрением оказался 28-летний полицейский, он свою вину признал и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье за превышение полномочий.