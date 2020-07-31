В Ленобласти появится первый палеопарк

В Ленобласти в ближайшее время откроется первый палеопарк, который перенесет каждого желающего на миллионы лет назад.

На территории парка будет представлена только палеозойская эра со знаменитыми трилобитами. Сейчас уже есть несколько групп, которые могут организовать экскурсию, и рассказать где искать окаменелости, а также помогут отпрепарировать находки и сделать из них коллекционные образцы.

Палеопарк пока находится в разработке, но уже известно, что будет лаборатория, где можно будет понаблюдать за работой специалистов и очисткой находок. Об этом рассказывает Lentv24.ru со ссылкой на аспиранта кафедры зоологии позвоночных СПБГУ Ивана Кузьмина.