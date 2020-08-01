Правительство Ленобласти поздравило ленинградцев с днем рождения региона

Правительство 47-го региона по случаю Дня образования Ленинградской области сегодня, 1 августа, обратилось к ленинградцам с поздравлением.

Отмечается, что 1 августа 1927 года было дано начало новейшей истории Ленинградской области: времени созидания и борьбы, тревог и надежд, огромных ратных и трудовых побед.

«Это время наших отцов, дедов и прадедов, и это — наше время, время тех, кто сегодня продолжает дела и свершения великого поколения победителей, строит и двигает вперед современный, устремленный в будущее регион», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жители Ленинградской области проявили огромную солидарность и настоящую гражданскую ответственность во время пандемии коронавируса, показав «настоящий ленинградский характер».

«Сегодня наш регион уверенно продолжает развиваться: набранный за последние годы запас финансовой и экономической прочности позволяет не только поддерживать людей в этот непростой период, но и даёт возможность не останавливать ни одной социальной стройки, выполнять все обязательства в рамках национальных проектов, планировать развитие на десятилетия вперёд», — говорится в поздравлении.

Правительство региона благодарит каждого жителя за труд, исполненный любви к родной земле и желания менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг.

«Спасибо вам, уважаемые ленинградцы! Нет сомнений, что вместе мы не только преодолеем любые трудности, но и сделаем наш регион самым передовым, современным в стране, таким, где все ориентировано на человека! С праздником, дорогие друзья! С Днём рождения нашей любимой Ленинградской области!», — говорится в заключение.

Ранее ivbg.ru писал, что День Ленобласти пройдет в каждом районе отдельно. В план мероприятий внесены изменения для обеспечения безопасности жителей региона.