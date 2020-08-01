В Сосновом Бору продолжили бороться с автохламом

В Сосновом Бору возобновили рейды, в ходе которых комиссии выявляют брошенные и разобранные автомобили во дворах и на улицах города.

Официально таких точек уже более 40. Информация о таких автомобилях чаще всего поступает от самих жителей, которым мешает автохлам, сообщает пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа.