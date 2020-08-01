Театр «На Литейном» поздравил ленинградцев с Днем Ленобласти — видео

Сегодня, 1 августа, в честь 93-ей годовщины со дня образования Ленинградской области театр «На Литейном» поздравил жителей региона с праздником.

Творческий коллектив снял ироничный видеоролик, в котором заключается поздравление.

«Дорогая Ленобласть, сегодня у тебя день рождения. И наша телекомпания ТНЛ51 спешит тебя поздравить с этим замечательным праздником. Мы желаем тебе здоровья, счастья, удачи во всех твоих начинаниях. Самое главное — будь здорова и пусть все невзгоды обходят тебя стороной!», — говорится в поздравлении.