Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей в РФ за год выросло до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистических отчетов.

Год назад такой показатель фиксировался только в девяти регионах. В их число входили автономные округа (Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский), Чукотка, Якутия, Камчатский край, а также Мурманская, Магаданская и Сахалинская области. В 2026 году список регионов-лидеров пополнился Архангельской областью, а также Республиками Карелия и Коми.

При этом средний размер пенсионного обеспечения в России в июне 2026 года составил 25 402 рублей.