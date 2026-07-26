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Средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России

Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей в РФ за год выросло до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистических отчетов.

Средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России - Год назад такой показатель фиксировался только в девяти регионах.
Фото: freepik.

Год назад такой показатель фиксировался только в девяти регионах. В их число входили автономные округа (Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский), Чукотка, Якутия, Камчатский край, а также Мурманская, Магаданская и Сахалинская области. В 2026 году список регионов-лидеров пополнился Архангельской областью, а также Республиками Карелия и Коми.

При этом средний размер пенсионного обеспечения в России в июне 2026 года составил 25 402 рублей.

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Теги

Пенсия пенсионеры Россия
Новости Социум

Врач объяснила, что делать, если сок борщевика попал в глаза

Попадание сока борщевика в глаза может привести к серьезному химическому ожогу, особенно под воздействием солнечного света. Об этом RT рассказала врач-офтальмолог Ада Егорова.

По словам специалиста, сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, повышающие чувствительность тканей к ультрафиолету. После контакта с глазами ожог может проявиться не сразу: спустя несколько часов возникают резкая боль, светобоязнь, слезотечение, отек век и ухудшение зрения.

Не менее опасным врач назвала и молочай. Его млечный сок способен вызвать тяжелое воспаление роговицы и слизистой оболочки глаза.

Главное правило при попадании сока растений в глаза — как можно быстрее начать обильное промывание. Делать это необходимо чистой проточной водой комнатной температуры в течение 15–20 минут, широко раскрыв веки. При этом тереть глаза нельзя, поскольку это может усилить повреждение тканей.

Офтальмолог также предостерегла от использования народных средств, таких как растворы соды или уксуса. По ее словам, подобные «нейтрализаторы» могут лишь усугубить химический ожог.

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В группе риска находятся дети, дачники, работающие с сорняками без защиты, а также любители полевых букетов. При появлении боли, нарастающего покраснения, светобоязни или ухудшения зрения после контакта с соком растений необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу.

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