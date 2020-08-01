Около 10 часов утра 26 июля в полицию Всеволожского района обратился 42-летний водитель такси с заявлением о нападении.

Так, якобы на дороге Жизни у поворота на Ковалевское кладбище его пассажир, брызнув в лицо содержимое перцового баллончика, угнал такси Chevrolet Cobalt и скрылся.

Вскоре автомобиль нашли неподалеку от одного из домов в деревне Минулово. Было возбуждено уголовное дело по статье за разбой.

Вчера, 30 июля, в Щеглово на Луговой улице полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний зубной техник. Решается вопрос об избрании меры пресечения.