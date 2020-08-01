В Ленинградской области сегодня, 1 августа, проходят праздничные мероприятия в честь дня рождения региона. Кроме того, утром состоялся старт ралли в Выборге, стало известно о новых зараженных и будущей «столице» Ленобласти.

Ралли в Выборге

Сегодня в Выборге стартовало ралли на Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту. Участие принимают спортсмены из Петербурга, Ярославля, Москвы, Тулы и других городов. Большинство автомобилей, на которых спортсмены будут бороться за победу, представляют отечественный автопром. Ivbg.ru публиковал фотографии с мероприятия.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 40 человек. Всего в регионе зафиксировано 5916 заболевших, полностью выздоровели при этом 4134 человека. Был опубликован список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

День Ленобласти

В честь дня рождения Ленинградской области Александр Дрозденко в течение дня принимает поздравления и пожелания жителям региона. Тем временем ленинградцы креативно поздравляют регион в социальных сетях: публикуют стихи, песни, фото и видео в честь празднования под хэштегом #МоядушаЛенобласть для участия в конкурсе.

Празднование проходит в нескольких городах Ленинградской области, в том числе во Всеволожске. Основной площадкой стал парк «Песчанка», где с утра посетителям предлагают кулинарные мастер-классы, продукцию областных фермеров и рестораторов. Там же организована концертная программа, однако мероприятие завершится ярким интерактивным шоу и фейерверком.

Новая «столица» Ленобласти

В ходе визита во Всеволожск Александр Дрозденко сообщил, что город примет основную часть празднования Дня Ленинградской области в 2021 году, что даст ему еще одну возможность приукраситься.

Ежегодно в регионе выбирается «столица» — город, который получит деньги на дорожные работы, благоустройство, ремонт зданий, строительство спортивных объектов и многое другое.

Яблоки стали дороже

В июне 2020 года стоимость килограмма яблок составила 136 рублей, что на 30% дороже показателей за аналогичный период прошлого года. Это объясняется неурожаем и ростом закупочных цен за рубежом: из-за заморозков в марте российских фермеры потеряли 60-80 процентов урожая.

Ожидается, что в августе-сентября цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке.