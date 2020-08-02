Смертельная авария с фурой на «Скандинавии» стала уголовным делом

Вчера вечером, 1 августа, около 16 часов произошла авария на 112 км трассы «Скандинавия» неподалеку от станции Лейпясуо. Столкнулись Kia Sorento и фура Scania.

По предварительным данным, легковушкой управлял 40-летний мужчина — он выехал на встречную полосу, после чего произошла авария.

Так, 14-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье Kia Sorento, погибла. Травмы средней степени тяжести получили еще четверо пассажиров легковушки — 40-летняя женщина и трое детей в возрасте 4, 8 и 10 лет.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.