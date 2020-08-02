Активисты разбили первый лагерь на берегу Ладожского озера, они очистили от мусора прибрежную зону водоема в районе мемориала «Разорванное кольцо».
Незадолго до этого на состояние прибрежной зоны пожаловались пользователи в социальных сетях. Поэтому эковолонтеры решили начать акцию, в ходе которой будут разбивать экологические кемпинги, именно с этого места.
Участие приняли в том числе неравнодушные жители Всеволожского района — они помогли активистам очистить территорию от мусора, установить таблички и специальные контейнеры, сообщается в группе «Единая Россия Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».