Активисты разбили первый лагерь на берегу Ладожского озера, они очистили от мусора прибрежную зону водоема в районе мемориала «Разорванное кольцо».

Незадолго до этого на состояние прибрежной зоны пожаловались пользователи в социальных сетях. Поэтому эковолонтеры решили начать акцию, в ходе которой будут разбивать экологические кемпинги, именно с этого места.