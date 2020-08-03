В Лужском районе водитель легковушки погиб в столкновении с фурой — видео

Иномарка превратилась в груду металла. Тело погибшего из кузова легковушки доставали спасатели.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла днём 2 августа на Киевском шоссе в Лужском районе. На трассе недалеко от посёлка Беково произошло лобовое столкновение Mitsubishi ASX и грузового автомобиля.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм.
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31.07.2020 276
По факту ДТП проводится проверка.