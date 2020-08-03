Килограмм перловки украли из отделения почты в Куровицах

Взломщик также прихватил с собой проектор из библиотеки, которая находится в том же здании, где украли перловку.

Утром 2 августа в полицию обратился сотрудник дома культуры «Калитино» в деревне Куровицы. Он сообщил, что ночью неизвестный проник в библиотеку отжав окно стеклопакета и украл оттуда проектор. Затем он взломал входную дверь отделения почты, которое находится в том же здании и украл килограмм перловой крупы. После скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступник разыскивается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.