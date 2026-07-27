С 21 по 27 июля в Республике Коми проходило Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок (19–20 лет).

Фото: t_me/sportkomitet_lenobl

Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты. Кирилл Опутин завоевал «золото» в спринте на лыжероллерах (200 м) и «серебро» в масс-старте на 20 км классическим стилем, Варвара Калинина и Мария Нагавкина завоевали «серебро» в эстафетной гонке. Ранее ivbg.ru сообщал, что в первый соревновательный день Варвара Калинина завоевала «серебро», а Мария Нагавкина - «бронзу» в гонке на лыжероллерах с раздельным стартом свободным стилем.

По результатам турнира сборная команда Ленинградской области заняла третье место в общекомандном зачете среди всех субъектов Российской Федерации.