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Сборная Ленобласти заняла третье место на Первенстве России по лыжным гонкам

С 21 по 27 июля в Республике Коми проходило Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок (19–20 лет).

Фото: t_me/sportkomitet_lenobl

Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты. Кирилл Опутин завоевал «золото» в спринте на лыжероллерах (200 м) и «серебро» в масс-старте на 20 км классическим стилем, Варвара Калинина и Мария Нагавкина завоевали «серебро» в эстафетной гонке. Ранее ivbg.ru сообщал, что в первый соревновательный день Варвара Калинина завоевала «серебро», а Мария Нагавкина - «бронзу» в гонке на лыжероллерах с раздельным стартом свободным стилем.

По результатам турнира сборная команда Ленинградской области заняла третье место в общекомандном зачете среди всех субъектов Российской Федерации.

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Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля

В Ленобласти 28 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля - Местами возможны грозы и ливни.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем — +19…+24°С.

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