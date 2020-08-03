Туристы начали бронировать отдых в отелях Крыма на зиму – власти

Туристы уже начали бронировать отдых в крымских отелях на зимние месяцы, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. Средняя загрузка отелей, пансионатов и санаториев Крыма в июле превышает 70%, на южном берегу Крыма — 95%.

«Мы очень чётко рассчитываем, что сентябрь и октябрь будут тоже достаточно хорошо заполнены. Об этом говорит глубина бронирования. В принципе глубина бронирования большая и зима уже бронируется потихоньку», — сказал Волченко.

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По его словам, в Крым едут на отдых туристы из различных регионов страны, в тройке лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.