Wizz Air UK возобновляет рейсы из Санкт-Петербурга в Лондон с 19 августа

Лоукостер Wizz Air с 19 августа возобновляет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Лондоном, сообщает компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом «Пулково»).

«Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK с 19 августа 2020 года планирует возобновить регулярные полёты между Санкт-Петербургом и Лондоном. Перелёты из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю», — говорится в сообщении.

Билеты на рейсы Wizz Air UK можно забронировать на ее сайте, а также на сайте аэропорта Пулково.

Wizz Air UK запустила прямые рейсы из Пулково в столицу Великобритании 1 октября 2019 года. По итогам 2019 года авиакомпания обслужила на этом направлении более 29 тысяч пассажиров.

Как сообщалось, Wizz Air планирует запустить в декабре 2020 года авиарейсы из Санкт-Петербурга в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция, Турин, в марте 2021 года – в город Катания. Эти рейсы станут новинками расписания аэропорта Петербурга и будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полёты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

Ранее Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов по седьмой свободе воздуха из Пулково в Братиславу, Бухарест, Вильнюс, Зальцбург, Копенгаген, Осло, Софию, Стокгольм и на Мальту. В июне 2020 года авиакомпания объявила об открытии в Пулково первой операционной базы в России.

По итогам 2019 года авиакомпания Wizz Air обслужила в Пулково более 111,1 тысячи пассажиров, что на 59,4% больше показателя 2018 года. До приостановки международного авиасообщения в связи с пандемией COVID-19 перевозчик ежедневно выполнял прямые регулярные перелёты из Петербурга в Будапешт и Лондон (аэропорт Лутон).

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Пулково является первым и единственным российским аэропортом, где действует режим снятия ограничений на полёты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства. Режим введён 1 января 2020 года и позволяет авиакомпании совершать полёты между двумя иностранными государствами без посадки в стране своей регистрации.